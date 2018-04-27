İki şeker fabrikası 380 milyon liraya satıldı, bir ihale iptal

İhaleye çıkarılan iki şeker fabrikası daha satıldı. Bir ihale ise iptal edildi.

Ankara’daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) bugün Kastamonu, Muş ve Alpullu şeker fabrikalarının satışı için masaya oturuldu.

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Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon liraya Binbir Gıda’ya satıldı.

Muş’taki fabrika ise 123 turun ardından 230 milyon 200 bin liraya MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG’ye satıldı.

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Kastamonu’daki fabrikanın ihale ise iki şirketin çekilmesiyle iptal edildi.

Böylece şimdiye dek devlete ait 14 fabrikadan 11’i özelleştirilmiş oldu.