Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki şeker fabrikası 380 milyon liraya satıldı, bir ihale iptal

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

 

İhaleye çıkarılan iki şeker fabrikası daha satıldı. Bir ihale ise iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) bugün Kastamonu, Muş ve Alpullu şeker fabrikalarının satışı için masaya oturuldu.

Reklam

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon liraya Binbir Gıda’ya satıldı.

Muş’taki fabrika ise 123 turun ardından 230 milyon 200 bin liraya MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG’ye satıldı.

Reklam

Kastamonu’daki fabrikanın ihale ise iki şirketin çekilmesiyle iptal edildi.

Böylece şimdiye dek devlete ait 14 fabrikadan 11’i özelleştirilmiş oldu.

Sayı dokuza çıktı: Bir günde üç şeker fabrikası satıldı

Sayı altıya yükseldi: Ilgın’daki şeker fabrikası 637 milyon liraya satıldı

Turhal’daki şeker fabrikası 569 milyon liraya satıldı

İhalede teklif veren olmadı: Erzurum Şeker Fabrikası ‘elde kaldı’

Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları toplamda 798 milyon liraya satıldı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şeker Mitingi’nde Erdoğan’a: Feriştahın gelse kapattıramaz

Kırşehir ve Bor’daki şeker fabrikaları toplamda 666 milyon liraya özelleştirildi

SP lideri Erdoğan’la sınıra giden ünlülere seslendi: Şeker fabrikalarına da gidin

1 milyon 600 bin itiraz: ‘Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi’ne karşı imzalar Yıldırım’da

Türk-İş’ten Erdoğan’a: Şeker fabrikalarının cam filmi kadar değeri yok mu!

‘Şeker özelleştirmesi’ne AKP’den ilk itiraz: Bürokratlar hükümeti yanıltıyor

‘Şeker’ düzenlemesi Meclis’ten geçti: NBŞ kotası yüzde 5’e indi

Hükümetten ‘şeker’de iki düzenleme: NBŞ kotası düştü, üretim eksikliğine ‘ayar’

Başbakan ‘düzeltti’: Bakanlığın şeker fabrikalarını satın alması söz konusu değil

Gıda mühendisi Şık: Şeker fabrikalarının satışından gelecek para tedaviye gidecek

Erdoğan, ‘Şeker fabrikalarını sattırmaz’ beklentisini boşa çıkardı: Yapacağız

Bozdağ: Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini hiç söylemedik

Çiftçinin şeker isyanı: Dana getirecem, inek getirecem, lan bırak yalan söyleme!

AKP sözcüsünden yalanlama: Erdoğan şeker fabrikaları satışına müdahale etmeyecek

Bulut, iddialı konuştu: Cumhurbaşkanı şeker fabrikalarının satışına izin vermez

Raporu var: Cargill şeker fabrikalarının satışı için hükümete üç senaryo çizmiş

Ağbal şeker fabrikalarını ’40 bin kere’ düşünmüş: Bunlar ‘sosyal özelleştirme’

Özelleştirmeye tepki: Anadolu’da ‘Cumhur ittifakı’na karşı ‘şeker ittifakı’ kuruldu

CHP’li Orhan: Şeker fabrikalarının satılması bir halk sağlığı sorunudur

Başbakan şeker fabrikalarını özelleştirmek için kararlı: Geri adım atmayacağız

CHP’li Ağbaba: Erdoğan ve Tiilerson’un gündemi şeker fabrikalarının satışıydı

Şeker-İş uyardı: Fabrikalar satılırsa nişasta bazlı şekere mahkum oluruz

İhale açıldı: Hükümet 14 şeker fabrikasını ‘davetli’ şirketlere satacak

İki ayda tamamlanacak: Hükümet 14 şeker fabrikasının satışı için harekete geçti

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

Pusulada muhalif aday olmamalı

24 Haziran normal bir seçimmiş gibi hayata devam edersek, Einstein’ın dediği gibi, ‘aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyen aptallar’dan ne farkımız kalır?

CHP ‘Akar-Gül görüşmesi’ üzerinden sordu: Sivil darbenin askeri ayağı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiaya ilişkin konuştu: “Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...