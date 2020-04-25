İki saat içinde iki kişiyi vurup kaçtı

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehirden biri olan Kahramanmaraş’ta yaşayan S.L., iki saat içinde iki kişiyi tabancayla vurarak yaraladı ve kaçtı.

Fotoğraf: DHA

İlk olay, saat 10:00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden H.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Reklam

S.L., yaklaşık iki saat sonra bu kez Osman Gazi Mahallesi’nde H.G.’nin evine gitti. Dışarıya çağırdığı H.G.’nin iki bacağına da ateş ederek otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen H.G.’nin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.L.’nin bu iki ismi neden vurduğu netlik kazanmadı.