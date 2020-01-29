Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki Rus milyarder, 116 milyon lira değerindeki 40 karatlık elmas kolye yüzünden mahkemelik oldu

İki milyarder Rus işinsanı, 40 karatlık elmas bulunan, 15 milyon sterlin (116.2 milyon lira) değerinde kolye nedeniyle mahkemelik oldu.

Fotoğraf: Daily Mail

Dmitriy Tsvetkov, eski ortağı Rüstem Magdev’in, kolyeyi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sahibi oldukları mücevher firmasından alıp özel jetiyle İsviçre’nin Cenevre kentine kaçırdığını ve bankadaki kasasına koyduğunu iddia ediyor.

Reklam

Bu nedenle vatandaşı olduğu Britanya’nın başkenti Londra’da dava açan Tsvetkov, dünkü yüksek mahkemedeki duruşmada, “Benim haberim olmadan, Monako’ydaken oğluyla kolyeyi alıp kaçırmış” dedi.

Tsvetkov, kolyeyi 2015 yılında Magdev’le 11.8 milyon sterline satın aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Kolyeyi 15 milyona satmak için bir alıcıyla anlaştık. Kar ettiğimiz 3.2 milyonu paylaşayacaktık. Ancak kolye bugüne kadar satılmadı çünkü Magdev alıp kasasına koydu. “

Magdev’in avukatı, Tsvetkov’un kolyeyle ilgili ‘senaryo yazdığını’ iddia ederek, “Kolye müvekkilimde kalmalı. İkili arasında bahsedildiği gibi bir anlaşma yok” dedi.

Reklam

Magdev de Tsvetkov’la ortak olduğu şirketlerin battığını ve Dubai’deki elmas ticareti yapan şirketin 2017’deki iflası sonrasında eski ortağının kendisine 8 milyon sterlin (62 milyon lira) borcu olduğunu iddia ederek dava açtı.

SON HABERLER

Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

Ekonomide güven ocak ayında arttı, görünüm halen kötümser

Ekonomik güven endeksi 2019 aralık ayında 96.5 iken, 2020 ocak ayında yüzde 0.6 oranında artarak 97.1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...