İki Rus milyarder, 116 milyon lira değerindeki 40 karatlık elmas kolye yüzünden mahkemelik oldu

İki milyarder Rus işinsanı, 40 karatlık elmas bulunan, 15 milyon sterlin (116.2 milyon lira) değerinde kolye nedeniyle mahkemelik oldu.

Fotoğraf: Daily Mail

Dmitriy Tsvetkov, eski ortağı Rüstem Magdev’in, kolyeyi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sahibi oldukları mücevher firmasından alıp özel jetiyle İsviçre’nin Cenevre kentine kaçırdığını ve bankadaki kasasına koyduğunu iddia ediyor.

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Bu nedenle vatandaşı olduğu Britanya’nın başkenti Londra’da dava açan Tsvetkov, dünkü yüksek mahkemedeki duruşmada, “Benim haberim olmadan, Monako’ydaken oğluyla kolyeyi alıp kaçırmış” dedi.

Tsvetkov, kolyeyi 2015 yılında Magdev’le 11.8 milyon sterline satın aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Kolyeyi 15 milyona satmak için bir alıcıyla anlaştık. Kar ettiğimiz 3.2 milyonu paylaşayacaktık. Ancak kolye bugüne kadar satılmadı çünkü Magdev alıp kasasına koydu. “

Magdev’in avukatı, Tsvetkov’un kolyeyle ilgili ‘senaryo yazdığını’ iddia ederek, “Kolye müvekkilimde kalmalı. İkili arasında bahsedildiği gibi bir anlaşma yok” dedi.

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Magdev de Tsvetkov’la ortak olduğu şirketlerin battığını ve Dubai’deki elmas ticareti yapan şirketin 2017’deki iflası sonrasında eski ortağının kendisine 8 milyon sterlin (62 milyon lira) borcu olduğunu iddia ederek dava açtı.