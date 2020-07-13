İki RTÜK üyesi, RTÜK kararına karşı dava açtı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, RTÜK’ün TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün yayın durdurma cezası vermesi hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Fotoğraf: Reuters

RTÜK üyelerinin oy çokluğu ile alınan bir kararı idari mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma talep etmesi, hukuki niteliği açısından bir ilk.

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RTÜK, Halk TV ve TELE 1 kanallarında gazetecilerin ve konukların yayında kullandıkları bazı ifadeleri gerekçe göstererek iki kanala da beş gün yayın durdurma cezası vermişti.

‘Doğrudan basın özgürlüğü hedef alındı’

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp ise bu kararın ‘doğrudan basın ve ifade özgürlüğünü’ hedef aldığını belirterek kararı yargıya taşıdı.

Dava başvurusunda, ifade ve basın özgürlüğünün güvence altına alındığı pek çok yasa, Anayasa ve çeşitli içtihatlara referans vererek RTÜK’ün ‘ekran karartmaya’ gerekçe olarak sunduğu tüm unsurların hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı dava hakkındaki değerlendirmesinde, RTÜK’ün ‘ekran karartma kararının’ yurttaşların haber alma hakkına yönelik ciddi bir müdahale niteliği taşıdığı ve dolayısıyla yargı denetiminden geçmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin özgürlüklere bakışını ve dünyadaki saygınlığında önemli bir parametre de olacak bu kararların mutlaka ama mutlaka Türk Milleti adına karar veren yargı denetiminden geçmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Üst Kurul Üyesi olarak, görevlerimiz arasında basın özgürlüğü, düşünce ve düşüncenin yayılması özgürlüğünün sağlanmasının da yer alması nedeniyle 83 milyon yurttaşımız adına bu davayı açtık.”