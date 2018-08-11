Üç resmi yalanlama: BDDK bankalarla ‘acil durum toplantısı’ yapmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), uluslararası haber ajansı Bloomberg’in, BDDK’nın bankaların döviz talebini karşılamakta yaşadığı sorunlar nedeniyle ‘acil durum toplantısı’ düzenleyeceği yönündeki haberi yalanladı.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

Reklam

Türkiye’deki bankaların Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında dünkü yaklaşık yüzde 17 değer kaybıyla birlikte döviz talebini karşılamakta zorlandığı belirtilmiş, Bloomberg ise BDDK’nın bu durum karşısında bankalarla bugün yapılmak üzere bir ‘acil durum toplantısı’ düzenlediğini bildirmişti.

Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç imzalı haberde, düzenleneceği söylenen toplantıyla ilgili bilginin dört kaynaktan teyit edildiği kaydedilmişti.

Reklam

‘5 bin dolarlık işlem daha yapılamadı’

Buna göre, bankacılık sektöründe ciddi bir döviz likiditesi sorunu yaşandığı, iki bankada müşterilerin döviz talebinin merkezden gelecek döviz ikmali beklendiği için karşılanamadığı, başka bir bankadaysa 5 bin dolarlık bir döviz işleminin dahi yapılamadığı öne sürülmüştü.

Haberde, söz konusu ‘acil durum toplantısı’ konusunda doğrudan bildi sahibi olan üç kişinin, burada kur ve faiz şoklarının bankalar üzerindeki etkisi ve ülkedeki döviz likiditesinin durumunun tartışılacağını aktardığı bildirildi.

Habere yalanlama

TBB, FKB ve BDDK Bloomberg’ün bu haberini yalanladı.

BDKK’nin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında “Bugün bazı basın yayın organlarında Kurumumuzun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberler yayınlanmıştır. Kurumumuzun bankalarla bugün herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır” denildi.

TBB tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bazı medya kaynaklarında Birliğimiz ve Birliğimiz Üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bugün bir toplantı yapacağı haberlerine yer verilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

FKB’nin açıklamasında ise, “Bazı basın yayın organlarının ‘BDDK bankaları ve bankacılık dışı finans kesimini toplantıya çağırdı’ başlıklı iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur. Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.