NEVŞİN MENGÜ

Cumhurbaşkanı, hatırlayacaksınız uzun bir süre, dört parmağını sallayarak dolaştı. Bu dört parmak, Arapça dört, dördüncü demek olan Rabia’dan geliyor. Aynı zamanda Mısır’da darbeye direnen Müslüman Kardeşlerin gösterilerini yaptığı ve üzerlerine ateş açıldığı meydanın da adı.

Erdoğan uzun süre bu Rabia selamını, Mısır’daki müttefiğinin darbeyle alaşağı edilmesine tepki olarak kullandı. Müslüman Kardeşlerin adayı Muhammed Mursi darbe ile iktidardan alındı. Türkiye Mısır’da Müslüman Kardeşler yönetimine destek veriyor darbeye karşı duruyordu. Bu karşı duruşu da Erdoğan kendi üzerinde sembolleştiriyordu. Darbeciler Mısır’da zafer işaretini kullanırken, Müslüman Kardeşçiler de bu dört parmak işaretini kullanıyordu. Mısır’dan bu işareti Erdoğan ithal etti.

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Kendisine bir kez sorulduğunda Erdoğan, bu Rabia’ın Esma anlamı da var demişti. Esma, Rabia meydanında darbeciler tarafından vurulup öldürülen 18 yaşındaki bir genç kız. Babası Müslüman Kardeşlerin yöneticilerindendi. Hatta Erdoğan kameralar önünde Şehit Esma’nın babasının kızına yazdığı şiiri okurken göz yaşlarını boğulmuştu. Öyle ya evlat acısı hiç bir şeye benzemezdi muhakkak. Kimse bununla sınanmasın…

Esma için Rabia işareti yapan devlet, kendi Rabia’sına sahip çıkıyor mu?

12 Nisan 2018’de Rabia Naz Vatan isimli 11 yaşındaki kız çocuğu Giresun Eynesil’de evlerinin önünde yaralı bir halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu raporunda Rabia Naz’ın ölümüne ‘genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar’ yol açtı denildi.

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Baba Şaban Vatan, anne Atika Vatan, kızlarına siyah marka bir doblo aracı çarptığını, sonra da evlerinin önüne attığını iddia ediyor. Devlet ise yok senin kızına araba çarpmadı, senin kızın çatıdan atladı diyor. Vatan ailesi devlete karşı derdini anlatma çabasında.

Rabia Naz’ın bulunduğu yer ile çatı arasında altı metre mesafe var. Devlet, önce Rabia Naz’ın bu mesafede uçmuş olabiliceğini öne sürdü, ancak bu uçuşu kanıtlamak mümkün değildi; daha sonra Savcılığın konuyla ilgili iddiası değişti, Rabia Naz çatıdan düştü, sonra da dirseklerinin üzerine süründü dendi. Rabia Naz’ın yerde sürünerek ilerlediğini iddia etti.

Görgü tanığı olan Mürsel Küçükal, Rabia Naz’ı yerde sürünürken gördüğünü söyledi. Olay yerinde inceleme yapılırken Küçükal’dan Rabia Naz’ı gördüğü gibi sürünmesi istendi. Küçükal, o mesafeyi sürünemedi, dirsekleri acıdı, kollarında sıyrıklar oluştu.

Bu arada yapılan incelemede Rabia Naz’ın tırnaklarının içinde en az bir erkeğe de ait DNA bulundu. Rabia Naz, birisiyle boğuşmuştu. Devlet raporlarında Rabia Naz çatıdan atladı ya da düştü diyor ancak bunu bir türlü kanıtlayamıyor.

Kanıtlayamayan devlet bu sefer saldırmayı tercih ediyor. Bu sefer bu işin içinde örgütler var, Vatan ailesi devlet ve kurumlarını yıpratmaya çalışıyor söylemi devreye sokuldu. Öyle ya hepimizden yüce devlet var, evladını kaybetmiş olsa bile devlete soru sormak, evladının da olsa hesabını sormak kimin haddine!

Olayla ilgili haber yapan gazeteciler gözaltına alındı, süreçte babanın akıl sağlığını kaybetmiş olduğu iddia edildi, akıl hastanesine sevk edildi. Babanın akıl sağlığı durumu iyi çıkınca bu kez de Şaban Vatan işi gücü bıraktı, derdi devleti yıpratmak deniyor.

Ama devlet de biliyor ki, bu iş öyle basit bir intihar ya da ölüm değil. Yeri geliyor devlet de ağzından kaçırıyor. Eynesil savcısı konuyla ilgili açıklama yaparken, ‘Freudyen bir dil sürçmesi’ ile Rabia Naz cinayeti dedi, sonra olayı diye düzeltti.

Devlet bizim Rabia için dört parmak kaldırmıyor….devlet bizim Rabia için, orada dur diyor, bu işi kurcalama.