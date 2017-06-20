İki polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonunun davasında tutuklu sanık kalmadı

Diyarbakır’da iki polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonu davasında tutuklu sanık kalmadı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 günü IŞİD’in hücre evine düzenlenen operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı hayatlarını kaybederken, yedi IŞİD’li de çatışmada ölmüştü.

Soruşturma sonucunda tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz iki şüpheli hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘tehlikeli madde bulundurma’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 15 yıldan 37’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında başlandı. Davanın 25 Ekim 2016 günü görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 12’si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmadaysa biri tahliye edildi. Üç sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın bugün görülen 4’üncü celsesine tutuklu sanıklar N.T. ve M.D. Gaziantep Cezaevi’nden SEGBİS’le, M.D.’yse duruşma salonunda katılırken, beş tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Savcı, üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar M.D., N.T. ve M.D.’nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu sanığın kalmadığı davanın duruşması ertelendi.