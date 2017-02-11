İki penaltı, bir kırmızı: Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalan Bursaspor bir puanı 88’de kurtardı 

Süper Lig’in 20’nci haftasında Bursaspor, Timsah Arena’da konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

İki penaltı, iki gol

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor’da Sivok, Fenerbahçe’de ise Kjaer’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçta iki kez penaltı noktasını gösterdi.

Gollerin penaltıdan geldiği maçta Fenerbahçe 22’nci dakikada Moussa Sow’la öne geçerken, Bursaspor 88’nci dakikada Batalla’nın penaltısıyla eşitliği yakaladı.

Ev sahibi 42’de 10 kişi kaldı

Ev sahibi takımda Boban Jovic 42’nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36’ya, Bursaspor da 28’e çıkardı.

Lens ve Alper Potuk sarı kart cezalısı

Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören isimlerden Lens ve Alper Potuk, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Maça ‘yabancı madde’ rötarı

Karşılaşma, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in koruduğu kalenin arkasındaki tribünden sahaya yağan yabancı maddeler nedeniyle geç başladı.

Taraftar rekoru kırıldı

Sezonun taraftar rekorunun kırıldığı maçta 34 bin 622 biletli seyirci Timsah Arena tribünlerini doldurdu.

Eski takımına karşı sahaya çıkan Volkan Şen’e küfür

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe’ye transfer olan eski oyuncuları Ozan Tufan ve Volkan Şen’e maç öncesi ve sırasında tepki gösterdi. Oyuna sonradan giren Volkan Şen, yeşil-beyazlı tribünlerin küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı.