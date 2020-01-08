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Yaramazlara biraz batar!

İki otobüs arıza yaptı, metrobüs yolunda kuyruk oluştu, seferler aksadı

İstanbul’da İncirli metrobüs durağında, Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 19:00 sıralarında Zeytinburnu durağı ile İncirli durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

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