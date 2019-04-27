İki müftülük çalışanına ‘zimmete para geçirme’ tutuklaması

Denizli’nin Çivril ilçesindeki müftülükte çalışan iki memur, zimmetlerine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Bayram A. ve Metin A.

Veri hazırlama kontrol işletmeni Bayram A. ve Metin A., aylık olarak göndermeleri gereken Diyanet dergisi paralarını zamanında göndermedi. İl müftülüğü de idari soruşturma başlattı.

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İncelemede, dergi paralarının abonelerden toplandığı ancak Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarına yatırılmadığı belirlendi.

Müftülük hesaplarında detaylı inceleme yapan müfettişler, 2012 yılından itibaren Çivril genelinde camilerde toplanan yardım paralarında da tutarsızlık olduğu tespit etti. Toplam 75 bin liralık kayıp olduğunu belirleyen müfettişler, iki çalışan hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı.

Rapor üzerine harekete geçen Çivril savcılığı, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Polisin dün gözaltına aldığı iki memur tutuklandı.

