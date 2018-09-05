2 metrelik çukura düşen işçi toprak altında kalarak can verdi

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayının karşısında bulunan ve 1’nci derecede doğal SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği ’ne (AOÇ) ait ormanlık arazide 15 Temmuz Müzesi’nin yapımına başlandı. İnşaat nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi, kamyonların girip çıkması için yeşil alan içerisinde genişçe bir yol açıldı..