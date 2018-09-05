2 metrelik çukura düşen işçi toprak altında kalarak can verdi

Aydın’da apartman inşaatında çalışan 54 yaşındaki işçi Çetin Uzun, temelin yanına açılan çukura düşerek hayatını kaybetti.
Uzun, dün saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi’nde çalıştığı inşaattan mesai bittiği için ayrıldı.
İşçi inşaatın yanından geçerken, temelin hemen yanında bulunan 2 metrelik çukura düştü. Uzun’un üzerine çevredeki topraklar da yığıldı.
İşçinin burada hayatını kaybettiği, ailenin telefona cevap alamaması üzerine inşaata gitmesiyle anlaşıldı.
Aile, Uzun’un telefon sesini toprak altında duydu. Olay yerine çağırılan AFAD ekibi toprağı kaldırdı ama işçinin cesedine ulaşıldı.
Uzun’un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
İşçinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.