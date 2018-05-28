İki madenci, ayak ve gözlerini kaybetmişti: Kazandıkları tazminatı alamıyorlar

Soma’da 11 yıl önce yaşanan iş kazasında biri gözlerini diğeriyse ayaklarını kaybeden iki madenci, dava sonucu kazandıkları milyonluk tazminatı alamadıklarını söyledi. Tazminatı alamama nedenleriyse, maden şirketinin yaptığı isim değiştirme kurnazlığı.

DHA’nın haberine göre 31 Temmuz 2007’de, Azyak Kömür Madencilik firmasına bağlı kömür ocağında, yerin 350 metre altında dinamit patlatılması sırasında meydana gelen kazada beş işçi yaralandı. Kazada maden işçilerinden 38 yaşındaki Ali Kandemir iki gözünü, 45 yaşındaki İdris Sarıkaya ise iki ayağını kaybetti.

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Kandemir ve Sarıkaya, Ermenek’te 18 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın yaşandığı madenin de sahibi olan Uyar Ailesi’nin işlettiği firmaya karşı 2008 yılında hukuk mücadelesi başlattı. İdris Sarıkaya 2011 yılında sonuçlanan davada 126 bin, Ali Kandemir ise 2015 yılında karara bağlanan davada 1 milyon 76 bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Kararlar Yargıtay tarafından onansa da iki madenci şirketin sürekli isim değiştirmesi nedeniyle tazminatlarını alamadı. Madencilerin tazminat alacaklarının tahsili için mahkeme kararlarının Ankara 27’nci İcra Dairesi’ne gönderildiği fakat henüz tek kuruş tahsilatın yapılmadığı öğrenildi.

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‘Ölmediğimiz için cezalandırıldık’

Hala mahkeme harçlarını ödemek için çektiği kredinin taksitlerini ödediğini belirten Kandemir şunları söyledi: “Kazada hayatta kaldıktan sonra hukuk mücadelesi verdik, 11 yıldır sonuç alamadık. Davalar sırasında şirketin olmadık baskılarına maruz kaldık. Ben 1 milyon 76 bin lira tazminat almaya hak kazandım. Bir tek kuruş bile para alamadım. Şimdilerde aldığım malulen emeklilik maaşım da kredi borçlarıma gidiyor. İki gözüm görmez şekilde güçlükle yaşamımı sürdürüyorum. Kaderimizle baş başa bırakıldık. Çok mu zor bize sahip çıkılması?”

Ayaklarını kaybeden Sarıkaya iseşöyle konuştu: “Firmalar sürekli yeni yöntemler deneyip bize hak ettiğimiz tazminatı vermiyorlar. Adeta patlamanın ardından ölmediğimiz için cezalandırıldık. Bizim sesimiz de duyulsun. Hakkımız verilsin. Tek istediğimiz bu. Malulen emeklilik için verilen maaşlarımız kredi borçlarına gidiyor. Çok zor koşullarda yaşamak zorunda bırakıldık.”