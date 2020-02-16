İki kuzen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep’te, bariyere çarpan motosikletteki Abdulkadir Since (26) ile kuzeni Serkan Koç (23) yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Kaza, dün gece Havalimanı yolu Yeşilvadi kavşağında meydana geldi. Since ile halasının oğlu Koç, birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için motosikletle yola çıktı. Since yönetimindeki motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuzenler, yola savruldu.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kuzen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedenleri, yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.