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Yaramazlara biraz batar!

İki kulüp 15 dakika arayla aynı futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı

Komorlar Birliği vatandaşı 25 yaşındaki Rafidine Abdullah’ın transfer edildiğini önce İsviçre 2. Lig ekibi Lausanne, 15 dakika sonra da İspanya liginden Hercules duyurdu.

Belçika ekibi Waasland-Beveren’den ayrıldıktan sonra kulüp arayan Abdullah’ın transferini ilk olarak Lausanne dün saat 10:36’da Twitter’dan açıkladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “FC Stade Lausanne Rafidine Abdullah’ın transferini memnuniyetle duyuruyor! O bizi 2021 yazına kadar temsil edecek. Hoş geldin Rafidine!”

Ancak bu açıklamadan 15 dakika sonra İspanya Segunda B Ligi takımlarından Hercules de Twitter’dan Abdullah’ın takım antrenman formalı fotoğrafını paylaştı. Mesajda, “Ortasaha oyuncusu Rafidine Abdullah Hercules antrenmanına katıldı. Kulübün oyuncunun hizmetlerini kalıcı hale getirme seçeneği var” ifadeleri kullanıldı.

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Transfermarkt sitesine göre Abdullah, Lousanne futbolcusu olarak gözüküyor.

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