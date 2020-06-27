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Yaramazlara biraz batar!

İki kızını sınava girecekleri okula götürürken kaza yaptı: Beş yaralı

Adana’da kızlarını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecekleri okula götüren babanın kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kızları Songül ve Ayşe’yi sınava götürmek için yola çıkan Abdülmelik Bozdağ yönetimindeki otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi’nde aydınlatma direğine çarptı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Can-Kur ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. Çevredekiler, evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Kazada yaralanan Abdülmelik Bozdağ, eşi Remziye, çocukları Hüseyin, Songül ve Ayşe Bozdağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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