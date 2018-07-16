İki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya ‘iyi hal’ indirimi

Gaziosmanpaşa’da geçen yıl biri dokuz, diğeri 11 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 37 yaşındaki babaya önce 18 yıl dokuzar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, ‘iyi hal indirimi’yle cezayı 15 yıl yedi ay 15’er gün hapis cezasına indirdi. Baba E.S., toplam 31 yıl üç ay gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan dokuz yaşındaki E.S. ve 11 yaşındaki E.S. isimli iki kız kardeş, 25 Eylül 2017 tarihinde polis merkezine başvurdu. Kız kardeşler, babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu durumu anlatırlarsa babalarının annelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istedi.

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İhbar üzerine polis anneye ulaştı. Anne M.S. de durumu karakolda öğrendiğini belirterek eşi E.S.’den şikayetçi oldu. Baba E.S. ise çocuklarının yönlendirildiğini, annesinden boşanmak istemesi üzerine kendisine iftira atıldığını savunarak suçlamaları reddetti.

Soruşturma sırasında kız çocuklarından birinin pijamasındaki baba E.S.’ye ait meni lekesi tespit edildi. Savcılık soruşturma sonunda baba E.S. hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açtı.

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İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren anne M.S., “Babaları bana şiddet uyguladığı için çocuklarımın böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum” dedi ve şikayetçi olmadı.

Mağdur kızların avukatı ise sanığın ailesi tarafından tehdit edilmiş olabileceğini belirterek annenin beyanına itiraz etti. Avukat, ayrıca kriminal inceleme raporunun bulunduğunu ve çocukların yaşı gereği böyle bir hayal gücünü kullanma durumlarının olamayacağını belirtti.

Duruşma savcısı da mütalaasında, sanıkla eşi arasındaki boşanma davasının, çocukların karakola başvurmasından üç ay sonra açıldığını belirterek sanığın kızlarına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmadaki tutumdan iyi hal

İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına konuşan sanık baba E.S. “Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise “Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da mağdurların namuslarını ortaya koymaları, iftira atmaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın her iki kızına karşı işlediği suçun sabit olduğuna hükmetti.

İndirim geldi

Heyet, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan iki çocuğuna birden fazla değişik zamanda cinsel istismarda bulunmasından dolayı sanık babaya önce 18 yıl dokuzar ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl yedi ay 15’er gün hapis cezasına indirdi.

Babayı toplamda 31 yıl üç ay gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.