İki kız kardeşi kaza ayırdı: Biri hayatını kaybetti; diğeri yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti; diğeri yaralandı.
AA’nın haberine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde, Bursa’dan İstanbul istikametine giden 24 yaşındaki Meltem Duygulu idaresindeki otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan otomobili gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, sürücü Meltem Duygulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan 20 yaşındaki kız kardeşi Damla Duygulu ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Damla Duygulu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Meltem Duygulu’nun cansız bedeni, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı ve savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.