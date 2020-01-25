Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, biri Elazığ merkez ve ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde üç kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığında Maden ilçesine bağlı Hazar Gölü kıyısında bulunan Gezin Mahallesi’nde yıkılan Mavi göl isimli dört katlı binanın enkazında, önce ilk dakikalarda Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Aynı enkazda saat 00.20 sıralarında Maviye Buğdaylı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

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Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci katta moloz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları titiz çalışmanın ardından, Meriç Dişli’ye ulaşıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10’da çıkarılan yaralı olarak çıkarılan depremzede, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Enkazda halen Meriç Dişli’nin eşi altı aylık hamile olan Pınar ve oğlu Miraç Dişli’nin bulunduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı saatlerde, Elazığ merkezde de dört katlı binanın enkazında ekipler, yine depremden 11 saat sonra bir yaralıya ulaştı. Enkazdan çıkartılan yaralı ilk müdahalesi yapılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin saatler sonra enkazdan çıkarılması moralleri de yükseltti.

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Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

AFAD: 21 vatandaş hayatını kaybetti

AFAD’ın açıklamasında depremde 21 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada yedi ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 1030 olarak ifade edildi.

AFAD’ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 17 637

MALATYA 4 226

DİYARBAKIR – 34

ADIYAMAN – 25

BATMAN – 6

KAHRAMANMARAŞ – 37

ŞANLIURFA – 50

TOPLAM 20 1015