İki kırmızı çıktı, ‘Panenka’ penaltısı kaçtı: Antalyaspor dokuz kişi kaldığı maçta Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 20’nci haftasında Konyaspor’a konuk olan Antalyaspor, dokuz kişi kaldığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 44’üncü dakikada El Kabir’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, ev sahibi ekip 59’uncu dakikada Bajic’in golüyle eşitliği yakaladı.

Hakem Serkan Çınar 62’nci dakikada Bajic ile Celutska’nın mücadelesinde penaltı noktasını gösterdi. Karara itiraz eden Chica peşpeşe gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Konyaspor’da topun başına geçen Vukovic, ‘Panenka’ vuruşuyla attığı penaltıyı kaçırdı.

Antalyaspor’un 67’nci dakikada Charles’ın da atılmasıyla dokuz kişi kaldığı maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Antalyaspor 32, Konyaspor ise 28 puanla 20’nci haftayı tamamladı.