Hız sınırını 2 kilometre aşan sürücünün cezası iptal edildi

Mahkeme yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızla radara yakalanan sürücünün cezasını iptal etti.

DHA’nın haberine göre avukat Murat Çelik, hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hızla radara yakalandı. Çelik’e 235 lira ceza kesildı.

Reklam

Avukat bunun üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal toleransla yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hızla giderken radara yakalandığını ifade eden Çelik, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu.

Çelik suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

Reklam

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Çelik’in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limitiyle hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığını, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.