İki kilo uyuşturucuyla yakalanan emniyet müdürü ‘İçiciyim’ dedi, beraat etti

Manisa’da otomobilinde iki kilogram ‘skunk‘ ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3’üncü sınıf emniyet müdürü Zafer Ç. ile beraberinde bulunan oto kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında, ‘içici’ olduklarını, uyuşturucu satmadıklarını öne süren Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T. tahliye edildi.

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Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında ise tutuksuz sanıklar Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T. ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmasını yapan oto- kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T., 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, operasyon günü araçta bulunan uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için yanında taşıdığını söyledi.

Necip Boğaçhan T., ucuz bulduğu için yüklü miktarda uyuşturucu madde aldığını belirtti. Avukatı Enes Doğrul da dava dosyasında müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut delil bulunmadığını belirtip, beraatini istedi.

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Savunmaların ardından mahkeme heyeti, iki sanığı da beraat ettirdi.