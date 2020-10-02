İki kez mühürlenen dairede üçüncü kez kumar oynarken yakalandılar

Adana’da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde yakalanan 21 kişiye para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesindeki Şehitler Bulvarı’nda son iki haftada kumar oynandığı gerekçesiyle iki kez kapısı mühürlenen bir apartman dairesinde faaliyetin devam ettiği ihbarını aldı.

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Kumarhaneye çevrilen daireye operasyon düzenleyen ekipler, içerideki 21 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, sekizine ayrıca kumar oynamaktan 76 bin lira para cezası uyguladı.

Şüpheli 28 yaşındaki Yunus Ş. ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama‘ suçundan gözaltına alındı.