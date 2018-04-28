İki kentteki iş cinayetlerinde iki işçi hayatını kaybetti

Sivas ve Çorum’da iş cinayetlerinde iki işçi hayatını kaybetti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın soğuk hava deposunda çalışan Aziz Hamsi, dengesini kaybedince 8 metreden yere düştü.

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Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’na kaldırılan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Yedinci kattan düştü

Sivas’ta da Şeyh Şamil mahallesindeki inşaatta çalışan 19 yaşındaki Suriyeli Halid Hassun, yedi katlı inşaatın en üst katından düştü.

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Ambulansla Numune Hastanesi’ne götürülen işçi hayatını kaybetti.