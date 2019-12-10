Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki katlı kerpiç bina çöktü: İkisi çocuk üç ölü

Konya’nın Karatay ilçesinde iki katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı belirtilen ikisi çocuk üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Cenazelerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.  

Reklam

SON HABERLER

İmamoğlu’ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı: Halk 23 Haziran’da iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha’ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.

Soykırımcıyı öven yazara protesto: Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan Nobel’e boykot

Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’nın, Bosna ve Kosova’daki soykırımın baş aktörü olarak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılandığı sırada 2006’da Lahey’deki hücresinde ölen Sırbistan’ın eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç’i öven Avusturyalı yazar Peter Handke’nin 2019 Nobel edebiyat ödülünü alması için düzenlenen ödül törenini boykot edeceği açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...