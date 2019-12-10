İki katlı kerpiç bina çöktü: İkisi çocuk üç ölü

Konya’nın Karatay ilçesinde iki katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı belirtilen ikisi çocuk üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazelerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha’ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.
İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite hakkındaki iddialarını yalanladı.
AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Twitter’da, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı çıkan ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye yazan eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın ihraç edildiğini açıkladı.
Belki de Babacan’ınki daha doğru bir yaklaşım. Çünkü yıllardır bütün muhalefet partileri Erdoğan ile kişisel mücadele yöntemini benimsedi.
Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’nın, Bosna ve Kosova’daki soykırımın baş aktörü olarak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılandığı sırada 2006’da Lahey’deki hücresinde ölen Sırbistan’ın eski cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç’i öven Avusturyalı yazar Peter Handke’nin 2019 Nobel edebiyat ödülünü alması için düzenlenen ödül törenini boykot edeceği açıklandı.