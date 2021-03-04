İki kardeşini öldüren kişi gözaltında

Denizli’de birlikte çalıştıkları inşaatta iki kardeşini silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki inşaatta duvar ustası olarak çalışan D.A, H.A. ve Ü.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine D.A., tabancayla kardeşlerine rastgele ateş etti.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, H.A. ve Ü.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan D.A. polis ekiplerince yakalandı.