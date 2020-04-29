İki kardeş, aynı gün, yan yana yataklarda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Galler’in Newport kentinde yaşayan iki kardeş, aynı gün tedavi gördükleri hastanede Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: BBC

Babalarını, üç hafta önce başka bir sağlık sorunu nedeniyle kaybeden 59 yaşındaki Abbass Ghulam ve 53 yaşındaki Razza Ghulam, 22 Nisan’da, Royal Gwent Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde, yan yana yataklarda yaşamını yitirdi. İki kardeş sınırlı sayıda yakınlarının katıldığı törenle bitişik mezarlara defnedildi.

Reklam

Ailenin bir gazete bayi sahibi olduğu, Razza Ghulam’ın ise bir kurumda yönetici olduğu belirtildi.

Ghulam Abbass’ın kızı Rukhsar Abbas şunları söyledi: “Babamın ve amcamın ne kadar çok sevildiğini onları kaybededince anladım. Esnaftan milletvekiline çok sayıda mesaj ve telefon aldım. Onlarla gurur duyuyoruz. İkisini de çok özleyeceğiz. Bu acının üstesinden gelmek çok zor.”