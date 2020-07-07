İki kardeş art arda kıyılan nikahlarla evlendi; birbirine şahitlik yaptı

Ordu’da, Hülya ve Harun Beğen adlı iki kardeş aynı gün evlendi. İki çift, belediye başkanının art arda kıydığı nikahlarda birbirlerine şahitlik yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Harun Beğen ve Gizem Kepir hayatlarını birleştirme kararı aldı. Harun Beğen’in kız kardeşi Hülya Beğen de Ramazan Alkaptan ile evlilik kararı alınca iki kardeş nikah tarihi olarak aynı günü tercih etti.

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Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat eden çiftlerin nikahını, belediye başkanı Aşkın Tören kıydı. İlk defa böyle bir nikah kıydığını söyleyen Tören iki kardeşi iki ayrı nikah akdiyle bir programda evlendirdiklerini belirterek çiftlere mutluluk diledi.

Tören şunları söyledi: “Bu özel günde genç çiftlerimize huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, onları bugünlere getiren eli öpülesi ailelerine de göz aydınlığı diliyorum. Aile olmak önemlidir çünkü aile toplumun temel direğidir. Aile olmak kadar aile kalmak daha da önemlidir. Haklı olunsa bile susulacak, karşılaşılabilecek zorluklarda birbirlerine omuz verecekleri günler kendilerini bekliyor. Çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu huzur ve mutluluk dilerim.”