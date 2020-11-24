İki karantina ihlalini HES sorgusu yakalattı: Biri pazarda, diğeri valilik binasında

Covid-19 temaslısı iki kişi evinde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı.

Burdur’da M.A.E.’ye idari yaptırım uygulandı. Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Ayşe A.’nın, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu belirlendi.

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Ambulansla valiliğe giden sağlık ekipleri, Ayşe A.’yı yurda götürdü. 14 gün yurtta karantinada tutulacak Ayşe A. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

Burdur’da yaşanan olayda ise temaslı olduğu için 14 gün karantinaya alınan M.A.E., salı günleri kurulan kentin en büyük pazarına gitti.

Pazar girişinde polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu tespit edilen M.A.E., diğer vatandaşlardan uzaklaştırıldı ve olay yerine ambulans çağrıldı.

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İdari yaptırım da uygulanan M.A.E., karantina sürecini tamamlaması için ambulansla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’ndeki KYK yurduna götürüldü.