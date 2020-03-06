İki kadını öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Isparta’da iki yıl önce iki ay arayla, otomobiline aldığı iki kadını para ve ziynet eşyaları için boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bekir Çiftçi, iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta’da, 2018 yılının eylül ayında biri Gökçay Mesirelik Alanı’nda, diğeri de atış poligonu mevkisinde iki kadın cesedi bulunmuştu. Polis cesetlerden birinin Halıkent Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Nurten Avar’a, diğerinin de bir süredir kayıp olarak aranan 67 yaşındaki Suna Özbey’e ait olduğunu belirlemiş, yapılan çalışmalar sonunda gözaltına alınan 45 yaşındaki Bekir Çiftçi, sorgusunda cinayetleri itiraf etmişti.

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21 Eylül 2018 günü yakalanan Bekir Çiftçi’nin 2000 yılında da yine Isparta’da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı 72 yaşındaki Müzeyyen Gürgen’i 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, ömür boyu hapse mahkum edildiği, cezasının infaz süresini tamamlayıp tahliye olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, Çiftçi’ye iki kadını öldürmekten iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile silahlı yağma suçundan iki kez 11’er yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezası verdi. Daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan sanığın cezasında indirim yapmayan mahkeme, 2000 yılında işlediği cinayetten kalan cezasını çekmesine de karar verdi.





