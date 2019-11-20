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Yaramazlara biraz batar!

İki IŞİD’li Hollanda’ya sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki IŞİD militanının ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Suriye’de YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında yakalanan IŞİD’lileri, vatandaşı oldukları ülkelere göndermeye başlamıştı.

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Bakanlığın, dün yapılan sınır dışılar hakkındaki açıklamasında “Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS)  ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu iki YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir” dendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta 11 IŞİD’linin ardından bu hafta da altı-yedi IŞİD’linin ülkelerine göndereceklerini, yılbaşına kadar IŞİD’lilerin büyük bölümünü ülkelerine göndermiş olacaklarını söylemişti. Bakan, “Ülkeler belli… İrlanda, Hollanda gibi bazı ülkelere gönderilecek” demişti.

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