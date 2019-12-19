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Yaramazlara biraz batar!

İki IŞİD’li daha sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, biri Almanya, biri Fas uyruklu olmak üzere iki IŞİD’linin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı. 

IŞİD’lileri ‘Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)’ olarak nitelemeye devam eden İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, biri Fas, biri Almanya uyruklu olmak üzere toplam iki YTS ülkelerine sınır dışı edildi.”

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Suriye’den Bosna’ya 25 kişilik IŞİD’li grubu

Öte yandan, aralarında bir kısmı yetim kalmış çocuklarından da bulunduğu 25 kişilik bir IŞİD’li grubunun, Suriye’den Bosna’ya getirildiği açıklandı.

Reuters’in haberine göre Bosna-Hersek Güvenlik Bakanlığı ve savcılığın açıklamasında, grubun içinde bulunan yedi erkeğin savcılık tarafından sorgulandığı, altı kadın ile 12 çocuğun ise bir merkezde tutularak sağlık kontrollerinin yapılmakta olduğu bildirildi.

Gruptaki kişilerden bazıları hakkında uluslararası yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

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Bosna mahkemelerinde, geçtiğimiz yıllarda Suriye ve Irak’tan dönen 46 kişi suçlu bulunarak cezalandırılmıştı.

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