İki ilde yüzde 50, üç kentte yüzde 100 oranında vaka artışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının büyük oranda arttığı illeri saydı ve uyarıda bulundu.
Koca, Twitter paylaşımında, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya’nın ilk sağlık müdürleriyle yeniden görüştüğünü, bu kentlerde salgının seyrinin yakından takip edildiğini ifade etti.
Sağlık bakanı, şunları kaydetti: “Son iki haftada İzmir ve Konya’da yüze 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu’da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor.”