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Yaramazlara biraz batar!

İki ilaç şirketine 278 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, ilaç şirketleri Roche ve Novartis’e toplamda yaklaşık 278 milyon lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu’nun kurul kararına dair açıklamasında, iki şirketin göz hastalıklarında uygulanan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından, daha pahalı Lucentis’in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kanunu ihlal edip etmediklerinin araştırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, araştırma sonucunda, şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un ‘rekabeti engelleme, bozma ve kısıtlama yasağı’nı içeren maddesini ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Novartis 165 milyon 464 bin 716 lira 48 kuruş, Roche ise 112 milyon 972 bin 552 lira 65 kuruş para cezası aldı.

Açıklamaya göre, idari para cezasına ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde yargı yolu açık olacak.

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