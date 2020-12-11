İki ilaç şirketi, ‘corona’ aşısı projelerinin gecikeceğini açıkladı

Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline’ın geliştirmekte oldukları deneysel Covid-19 aşısı klinik testlerde yeterli bağışıklık sistemi tepkisi oluşturamadı.

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İki şirket, gelecek yıl başka bir araştırma daha yapmayı planladıklarını belirterek, 2021 sonuna kadar daha etkili bir aşı elde etmeyi umduklarını ifade etti.

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İki şirketin deneysel aşılarının üçüncü faz denemelerin bu ay başlaması bekleniyordu. Sanofi üçüncü faz deneme yerine aşısının faz 2b çalışmalarına gelecek yıl şubat ayında başlayacağını bildirdi.

Sanofi’nin açıklaması şöyle: “Eğer veriler olumlu olursa, küresel üçüncü faz çalışmaları 2021’in ikinci çeyreğinde başlayabilir. Buradan çıkacak olumlu sonuçlar da, 2021’in ikinci yarısında düzenleyici kurumların onaylarını getirebilir. Fakat aşı muhtemelen 2021 ortası ile sonu arasında kullanılabilir hale gelir.”