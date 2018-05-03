İki il depremlerle uyandı: 4.2, 3.8, 4.0

Çanakkale ve Bolu sabahın ilk saatlerinde üç yer sarsıntısıyla uyandı.

Merkez üssü Çanakkale’nin Çan ilçesi olan deprem, saat 05.04’te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Tepeköy köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Bolu’da da saat 05.30’da 3,8, 05.32’de 4.0 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Depremler hasara yol açmadı.