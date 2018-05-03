Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki il depremlerle uyandı: 4.2, 3.8, 4.0

Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

 

Çanakkale ve Bolu sabahın ilk saatlerinde üç yer sarsıntısıyla uyandı.

Görsel: DHA

Merkez üssü Çanakkale’nin Çan ilçesi olan deprem, saat 05.04’te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.

Reklam

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Tepeköy köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Bolu’da da saat 05.30’da 3,8, 05.32’de 4.0 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Depremler hasara yol açmadı.


Share14
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 14

SON HABERLER

CHP iki arada bir derede: Şener olsa İnce, İnce olsa MYK rahatsız

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin cumhurbaşkanı seçiminde göstereceği adayla ilgili son kulisleri yazdı.

Selvi’ye göre Abdüllatif Şener aday gösterilirse CHP’li Muharrem İnce, bir grup vekille birlikte sert tepki gösterecek; İnce’nin aday gösterilmesi durumundaysa MYK üyeleri bu durumdan rahatsız olacak. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...