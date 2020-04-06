İki hemşire ‘corona’yı yendi, dinlenmeyip hastaneye koştu: ‘Lütfen korkmayın ve cesur olun’

Rize’de corona virüsüne yakalanan ve iyileşen iki hemşire, kendilerine verilen izni kullanmayarak görevlerinin başına döndü.

Fotoğraf: DHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 43 yaşındaki koroner yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal ve 35 yaşındaki enfeksiyon hemşiresi Derya Yazıcı, iki hafta önce hastalığa yakalandı.

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Hastanede tedavi edilip iyileşen sağlık çalışanlarına dinlenmeleri için izin verildi. Ancak her iki sağlık çalışanı da virüs salgını nedeniyle yoğun olan arkadaşlarına destek vermek için izinlerini kullanmadı.

Mesai arkadaşlar, iki hemşireyi hastanede alkışlarla karşıladı.

‘Korkmayın, cesur olun’

Hemşire Derya Yazıcı, virüs kaptığını öğrenince herkes gibi panikleyip korktuğunu belirterek, “Lütfen korkmayın ve cesur olun” dedi. Hemşire Ahmet Uysal da aynı paniği yaşadığını ifade etti.

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600’den fazla sağlık çalışanı hasta

Son verilere göre Türkiye’de 27 bin 69 vaka var, 574 kişi hayatını kaybetti, 1042 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan’da, 601 sağlık çalışanının hasta olduğunu açıklamıştı. Koca, daha sonraki açıklamasında ise sayının arttığını belirtmiş ancak kaç kişi olduğunu belirtmemişti.