İki haftalık gözaltının ardından: Dihaber muhabirlerine tutuklama istemi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diski kendisine eski bir futbol hakemi olduğunu söyleyen birinin İstanbul’da verdiğini söyledi.