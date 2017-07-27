İki haftalık gözaltının ardından: Dihaber muhabirlerine tutuklama istemi

İki hafta gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilen Dihaber muhabirlerinin tutuklanması talep edildi.
Dihaber’in aktardığı göre muhabirler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman, Hatay-Gaziantep sınır hattında haber takibi sırasında gözaltına alındı.
İki hafta sonra Hatay adliyesine çıkarılan muhabirlere, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’, ‘örgüt adına milis ve işbirlikçilik faaliyetinde bulunmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin gizli kalması gereken sırlarını ifşa etmek’ suçlamaları yöneltildi.
Dihaber muhabirleri, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.