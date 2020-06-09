İki haftadır haber alınamıyordu; postacı sayesinde öldüğü anlaşıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde ‘diğer partilerin sabit bırakılıp, AKP’nin oylarının düşürülüp, kararsız seçmenin oranının yükseltildiğini’ söyleyerek; “Yapılan tüm çalışmalar milletimizin, cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.