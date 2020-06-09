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Yaramazlara biraz batar!

İki haftadır haber alınamıyordu; postacı sayesinde öldüğü anlaşıldı

Antalya’da, postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, iki haftadır kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki avukat Mehmet Ali Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi’ndeki evinde yalnız yaşayan avukat Yılmaz’a postacı belge getirdi. Kapı açılmadı. İçeriden gelen kokuyu fark eden postacı muhtar ve polise bilgi verdi.

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Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Yılmaz’ın cansız bedenini buldu. Yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Yılmaz’ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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