İki hafta önce sapasağlamdı: 16 yaşındaki genç komada ‘corona’yla savaşıyor

ABD’de yaşayan Halene O’Connell iki hafta önce lise son sınıfa başlamaya hazırlanan sağlıklı bir gençti. Bugün hastanede solunum cihazına bağlı olarak komada Covid-19’la mücadele ediyor.

Fotoğraflar: Carmen Barlianto

Normalde mahremiyetlerine çok önem verdiklerini belirten teyze Carmen Barlianto insanları uyarmak için hikayelerini paylaştıklarını anlattı: “Sonunuz zavallı Halene’ımız gibi olmasın istiyorsanız maske takmalı ve sosyla mesafeye dikkat etmelisiniz. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey, özellikle onun yaşıtlarına… Halene’ın hikayesini paylaşın, kendinizi eğitin ve benim başıma gelmez diye düşünmeyin”.

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Washington’da yaşayan Halene teyzesinin anlatımına göre her zaman sağlıklı bir çocuktu ve altta yatan herhangi bir hastalığı yoktu. İki hafta önce mide bulantısı ve ateş şikayetleriyle uyandı. Doktora gittiklerinde nefes darlığı semptomu olmadığı için başta Covid-19’dan şüphelenmediler.

Ancak birkaç gün sonra durumu kötüleşip banyoya kadar yürüken bile nefes almakta zorlanınca Halene tekrar hastaneye götürüldü. Bu kez test yapıldı ve sonuç pozitifti.

28 Haziran’da Studer Family Children hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Halene solunum cihazına bağlandı ve ilaç yoluyla kontrollü komaya sokuldu. Durumu şu anda stabil olmakla birlikte hala solunum cihazına bağlı komada yatıyor.

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Bu virüsle mücadelenin inişli çıkışlı bir süreç olduğunu belirten teyzesi pazartesi günü ateşinin yeniden yükseldiğini, ailesi olarak bunu, vücudunun hala mücadeleyi bırakmadığının göstergesi olarak yorumladıklarını anlattı.

Bu kadar uzun süre komada kaldıktan sonra uyandığında, eğer uyanırsa, Halene’ı nasıl günlerin beklediği belli değil. En iyi ihtimalle yeniden kendi başına nefes almayı, yemeyi, yürümeyi öğrenmesi gerekecek. Doktorlar virüsün uzun dönem etkilerini henüz tam olarak çözemediğinden kesin bir şey söylemeleri mümkün değil.

Ailesi Halene’ın virüsü nasıl kaptığını bilmiyor. Ancak teyzesi hastalık öncesi Halene ve ailesinin maske takmadığının altını çizerek yine çok fazla dışarı çıkan, çok sosyalleşen bir çocuk olmadığını belirtiyor.

Aile, şimdi herkesi MaskForYou etiketiyle Halene’ın hikayesini paylaşmaya ve maske konusunda bilinçli davranmaya davet ediyor.

Teyze “Corona virüsü grip gibi bir şey değil” diyerek uyarıyor: “Sanki herkes sıraya girmiş ve virüs ‘Şimdi seni alacağım, sırada sen varsın’ diyerek rastgele insanları seçiyor. Sadece hasta veya yaşlı olanlar değil; her an herkese saldırabilir.”