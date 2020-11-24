İki güvenlik görevlisi ölmüştü: Metroda göçük davasında dokuz sanığa altı yıl sekizer ay hapis

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, metro inşaat sahasında meydana gelen göçük sonucu iki güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin yargılanan 16 sanıktan dokuzu, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan altı yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 15 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerinin avukatları da hazır bulundu.

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Hayatını kaybeden Güray Halat’ın ailesinin avukatı Yakup Kasımay, olayda olası kast bulunduğunu belirterek, sanıkların bu şekilde değerlendirme yapılarak cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Rıfkı Töremez, “Suçun bizlere yüklenmiş olmasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık Haluk Ulutaş ise, “Yapmış olduğum yüklenici alt sözleşmesinin gereğini yerine getirdim. Kusurum yoktur. Beraatimi talep ederim” şeklinde konuştu.

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Son sözleri sorulan diğer sanıklar da, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, metro inşaatının yüklenici firmasının proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası Şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan ve depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ’a hapis cezası verdi.

Yedi sanık ise beraat etti.

İddianameden

İddianamede, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018’de Ümraniye Parseller Mahallesi Sahur Sokağı içerisinde inşaatı devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatılmıştı.

Göçük sırasında, metro inşaatı şantiyesine komşu sitenin güvenlik görevlileri Mehmet Altun ile Güray Halat’ın araç giriş-çıkış kapısındaki kabin içerisinde bulundukları ve göçük altında kalarak hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna atıfta bulunarak , metro inşaatının yüklenici firmanın proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası Şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, Tüneller Şefi Hasan Baştar, Kısım Şefi Necmi Mercan, Depo Sahası Şefi Mustafa Kızıldağ ile metro inşaatının müşavir firmasının proje müdürü Naim Mesut Tüzün, İnşaat Kontrol Amiri Metin Bilgin, Jeoteknik Değerlendirme Şefi İlke Kır ve aynı firmada tünel şefliği görevini paylaşan Özer Aydemir, Oytur Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi’nin ‘asli kusurlu’ oldukları kaydedilmişti.

16 şüphelinin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan ikişer yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.