İki günlük ‘YKS maratonu’ tamamlandı, sırada tercihler var

Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon adayın başvurduğu üniversite sınavı tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10:15’te başladı, 13.15’te sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15:45’ten 17:45’e kadar sürdü.
Sınava giriş sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapılırken, girişlerde maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrenciler girişte 1’er metre aralıklarla bekletildi.
Yetişemeyince 112’yi aradılar
AA’nın haberine göre Burdur’da iki kadın öğrenci, AYT’ye geç kalacaklarını anlayınca 112’yi arayarak yardım istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencileri Fevzi Çakmak Mahallesi’nden Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne götürdü.
Polis yardım etti, 3 dakika kala sınava girdi
Mersin’de AYT’ye girecek Bejna Uçar, kimliğini kaybettiğini belirterek polislerden yardım istedi. Trafik polisi Özhan Eryılmaz, motosikletiyle Uçar’ı önce fotoğrafçıya, ardından da nüfus müdürlüğüne götürdü. İşlemleri tamamlanan Uçar, sınavın başlamasına üç dakika kala salona girdi.
Manisa’da YKS’nin ikinci oturumuna girmek isteyen Feride Akdeniz, kimliğini unutunca polis ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne götürüldü, yeni belgeleri çıkarılan öğrenci sınava yetiştirildi.
1 dakika geç kaldı, alınmadı
Adana’da sınavın ikinci oturumuna trafik polisi tarafından motosikletle götürülen, ancak giriş belgesinin de yanında olmadığı anlaşılınca ekipler tarafından belgesini almasına yardım edilen öğrenci, 1 dakika geciktiği gerekçesiyle sınav merkezine alınmadı.
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.