İki günlük ‘YKS maratonu’ tamamlandı, sırada tercihler var

Türkiye demokratik hakları için yürüyor. Anayasa’ya uygun olarak yapılan bu yürüyüşler ise iktidar tarafından sürekli bastırılıyor. Baskı günün sonunda kime yarıyor? İktidara mı, muhalefete mi? Vatandaşın en çok şikayetçi olduğu konular hemen tüm anketlerde adaletsizlik, eşitsizlikken; neden AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 40’larda seyrediyor? Siyaset Bilimci Doç. Burak Cop ile konuştuk.