Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki gündür haber alınamayan genç arkadaşının evinde ölü bulundu

Bursa’da iki gündür haber alınamayan genç, bir arkadaşının evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Muhammed Ali Aydın’a (18) ulaşamayan üç arkadaşı, bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendi.

Reklam

Bunun üzerine bu kişinin Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki evine gitti.

İçeri girdiklerinde Aydın’ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde, bacağından silahla vurulan gencin öldüğü tespit edildi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

SON HABERLER

Britanya’dan gelen 4 bin 603 yolcuya ‘mutasyon’ karantinası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘corona’ mutasyonuna karşı önlem kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren Britanya’dan gelen tüm yolcuların tespit edildiğini, 4 bin 603 yolcunun ikametlerinde veya kaldıkları otellerde izolasyona alındığını duyurdu.