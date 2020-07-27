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Yaramazlara biraz batar!

İki gündür aranan fabrika işçisinin cansız bedeni su kanalında bulundu

İzmir’de iki gündür kayıp olarak aranan fabrika işçisi, Torbalı ilçesinde su kanalında ölü bulundu. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir-Aydın kara yolundaki bir firmanın güvenlik görevlisi, su kanalında bir kişiyi hareketsiz vaziyette görünce durumu jandarmaya bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Türkdoğan adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Vücudunda darp izleri bulunan Türkdoğan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

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