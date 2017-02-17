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İki gün önce tahliye olan HDP’li vekil Ferhat Encü yeniden tutuklandı

 

Yaklaşık 3,5 ay süren tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü yeniden tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Şırnak Havaalanı’nda gözaltına alınan Encü, Cizre Adliyesi’ne götürüldü. Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü’nün tutuklanmasına karar verildi.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün yeniden tutuklanmasıyla 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı yeniden 12’ye yükseldi.

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