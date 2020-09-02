İki gün sonra düğün yapacaklardı; kaza ayırdı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, bir bekçi yaşamını yitirdi, aralarında nişanlısının da bulunduğu üç kişi yaralandı. 32 yaşındaki bekçi Mutlu Varol ile 25 yaşındaki nişanlısı Seren Taşdemir’in Aydın’da kına gecesi yaptıkları, iki gün sonra düğünleri olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Varol yönetimindeki hafif ticari araç, N.E.’nin kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

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Bir süre TIR’ın arkasında sürüklenen araçta, Varol, Seren, Gaye ve Bircan Taşdemir bulundukları yerde sıkıştı.

Kaza mahalline polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Varol’un yaşamını yitirdiği belirledi.

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Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Seren ve Gaye Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bircan Taşdemir ise Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu, TIR sürücüsü N.E.’nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.