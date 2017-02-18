İki gün özgür kalabilen HDP’li Encü: Operasyonlar ‘Evet’ çıkmasın diye

Tahliye olduktan iki gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, referandumda ‘Evet’ çıkmasını engellemek için HDP ve DBP’liler başta olmak üzere muhaliflere operasyon yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 3,5 ay süren tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen Encü, Şırnak Havaalanı’nda gözaltına alınarak Cizre adliyesine götürüldü. Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü tutuklandı.

‘Tamamen siyasi faaliyetler’

Tutuklanmadan önce Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’a konuşan HDP’li vekil, kendisinin ve HDP’li vekillerin dosyalarında bir suç unsuru olmadığını savundu.

Bahse konu suçlamaların tamamen siyasi faaliyetler olduğundan bahseden Encü şunları söyledi: “Mesela Taybet ananın cenazesinin sokaktan alınamamasını kamuoyuyla paylaştığım için Taybet anayı ‘sözde terör örgütü üyesi’ olarak anmışım gibi gösterdiler. Ya da Medeni Yıldırım’ın anmasını da aynı şekilde. Bütün arkadaşlarımızın dosyaları da bu gibi içerikler mevcut. Oysa bunlar için en fazla ağır eleştiri diyebilirsiniz o kadar.”

‘Barışı savunan herkes tehdit sayılıyor’

Cezaevini koşullarını anlatan HDP’li vekil, suçlu olmadığını bildiği için içinin rahat olduğunu söyledi.

“Halkımızın bize göstermiş olduğu dayanışma da bize büyük bir güç ve moral veriyordu. Bu nedenle cezaevinde çok da büyük sıkıntılar yaşamadık. Üstelik tek başımızda kalıyorduk” diyen Encü, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri için iddianamenin halen hazırlanmadığını hatırlattı.

HDP’li vekil şunları kaydetti: “İddianamenin hazırlanmamış olması, aslında hazırlanacak birşeyin ortada olmadığının ispatıdır. O açıdan ülkede barışı, özgürlüğü, çoğulculuğu savunan herkes tehdit sayılmaktadır. Bu siyasi iktidar içeriden gördüğümüz bu tutumunu hala da sürdürüyor. Belediye eşbaşkanlarının, partimizin eş genel başkanının, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutuklu bulunmaları bu açıdan saçmalıktan ibarettir. Hiçbir gerekçe olmadan içeride tutulmaktadırlar.”

‘Operasyonlar ‘Evet’ çıkmasın diye’

Yıllardır dosyalarda bekleyen soruşturmaların birkaç ay içinde davaya dönüştürüldüğünü ifade eden Encü, Uludure katliamında yakınları kaybeden ailelerin mezarlık anmalarına ve basın açıklamalarına engel olunduğunu aktardı.

HDP’li vekiy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar muhalifin gözaltına alınması, özellikle HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar, bu süreçte referandumun ‘Evet’ çıkmasına yönelik girişimlerdir. Partimize karşı algı operasyonu yürütülmektedir. Onların istediği ‘Kürtler sandığı gitmesin ve iradelerine sahip çıkmasın.’ Çünkü ‘Kürtler HDP’yi terk etti’ gibi bir algı yaratmak istiyorlar. Kürtler, son bir buçuk yıl içinde AKP iktidarının, Kürdün doğasına, kültürüne, şehrine ve kendisine yönelik politika ve saldırılarını oylayacaktır. Çünkü Kürtler politiktir ve iradelerine sahip çıkan bir halktır. Sadece Kürtler değil Türkiye’deki bütün demokratik kesimler de böyle yapacaktır.”

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.