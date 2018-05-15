İki gazetecinin Afrin söyleşileri suç sayıldı: 10 yıla kadar hapis istemi

Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Hayri Demir’in Afrin harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve yayınları nedeniyle 10 yıl altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Farklı kentlerde ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dair paylaşımlar yapan, aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi geçen 22 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Hürtaş ve Demir de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Daha sonra iki gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Hürtaş ve Demir hakkında başlatılan soruşturmayı tamamlayan Ankara başsavcılığı, iki gazetecinin 10 yıl altı ay yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Hürtaş ve Demir’in yargılanacağı dosyada, Afrin harekatı paylaşımları nedeniyle haklarında dava açılan 10 kişi daha bulunuyor.

İddianamede, Hürtaş’ın, eski milletvekil Ahmet Faruk Ünsal ile yaptığı söyleşide söylediği “Afrin güvenli ve sakin bir yerken Türkiye’nin neden Afrin’den rahatsız olduğunu sormalıyız” sözleri suç unsuru olarak sayıldı. Ayrca, eski HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir’in yayında sarf ettiği sözler de iddianamede yer aldı. Baydemir, “Savaşa karşıyız, adım adım kendi rejimini inşa etmenin yeri olarak Kürt düşmanlığının kullanıldığı bu girişimden kimsenin lehine bir sonuç çıkmayacak. Afrin düşmedi ama AKP zihniyeti düştü” demişti.

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Uluslararası Af Örgütü kampanya başlattı

İddianamede, Hürtaş’ın Türk Ceza Yasası’nın 216’ncı Maddesi’nde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan üç yıla, Terörle Mücadele Yasası’nın 7’nci Maddesi’nde düzenlenen ‘terör örgütü propagandasını basın yoluyla yapma’ suçundan yedi buçuk yıla kadar olmak üzere, toplam 10 yıl altı ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demir hakkında da Afrin operasyonu nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı ceza istendi. İddianame kapsamında 10 kişiye de ayrıca dava açıldı.

Hürtaş, savcının tutumunun basın ve ifade özgürlüğüne önemli bir darbe olduğunu söyledi. Yaptığı haberler nedeniyle önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağını belirten Hürtaş, “Basın meslek ahlakı ve etiği çerçevesinde gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi.

Hürtaş hakkında Uluslararası Af Örgütü de bir kampanya başlattı.