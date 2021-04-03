‘İki ekmek bir Dostoyevski’: Bakkalına 250 kitaplık kütüphane kurdu

Sakarya’da bakkal işleten 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, dükkanının bir köşesini kütüphaneye çevirdi. İsteyen müşteriler alışveriş için dükkana uğradıklarında ödünç kitap da alabiliyor.

Fotoğraf: AA

Adapazarı ilçesindeki mahalle bakkalı, 73 yıldır Yıldırım ailesine ait. Yusuf Yıldırım da üçüncü kuşak olarak kardeşiyle bakkalı işletiyor. Dükkanda oluşturulan kütüphanede yaklaşık 250 kitap var.

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AA’ya konuşan Yıldırım, okumayı sevdiğini, her türde çok sayıda kitap okuduğunu, bu alışkanlığını hem çalışma hem de ev ortamında sürdürdüğünü belirtti.

İlerlemiş yaşına rağmen kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, herkesin bunu yapması gerektiğini, bu yönde kitapların yol gösterici olduğunu ifade etti.

Kütüphanenin müşterilerden ilgi gördüğünü bildiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Onların gözünde yakalıyorsunuz o ışığı. Kitap, çok farklı yaş gruplarından, hayatın çeşitli kademelerinden geçmiş tecrübeli kişileri bir araya getiriyor. Kitap sayesinde dost olduğumuz ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız var. Sevinçliyiz, iyi bir yolda olduğumuzu anlıyoruz. Gençlere tavsiyem, şu anda hangisini seviyorsa o türden kitaplarla hemhal olsun, okusunlar. İlginiz neyse oradan başladığınız zaman o kitap sizi bir yere çıkaracaktır. Kitaplar insanı muhakkak bir yere götürüyor.”

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‘İki ekmek bir Dostoyevski’: Bakkalına 250 kitaplık kütüphane kurduhttps://t.co/o1tuMhLmdk pic.twitter.com/8UE74rpyQA — Diken (@DikenComTr) April 3, 2021

Müşterilerden Ömer Yıldırım, zaman zaman kitapları dükkanda okuduğunu ya da alıp evine götürdüğünü belirterek “Burada güzel kitaplar buluyorum, okuyup sonra farklı bir kitap daha alıyorum” dedi.