İki eğitimciyi DHKP-C’li ilan eden bakanlık: Gülmen, Gezi döneminde hapis yattı

İçişleri Bakanlığı, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında, “Bir terör örgütünün bitmeyen senaryosu- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gerçeği” adlı 54 sayfalık bir kitapçık yayımladı.

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 136’üncü gününde.

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AA’da yer alan habere göre, iki eğitimcinin DHKP-C üyesi olduğunun ilan edildiği kitapçık şöyle başlıyor: “Elinizdeki bu kitapçık, birilerinin görmezden geldiği ve göstermemeye çalıştığı; yaptıkları kanlı eylemleri değişik algı oyunlarıyla unutturmaya, neredeyse basit bir öğrenci eylemi gibi pazarlamaya, hatta tescilli katillerini şirin fotoğraflarla masum bir genç kız olarak dünyaya yutturmaya çalıştıkları DHKP-C’nin son dönemdeki yeni bir algı operasyonunun deşifresine yöneliktir.”

Kitapçıkta, Gülmen ve Özakça hakkında daha önce açılmış, devam eden ve karara bağlanmamış davalar örnek gösterilerek iki eğitimci suçlu ilan edildi.

Kitapçıkta Gülmen hakkında şu iddialara da yer verildi: “Gülmen, 9 Mayıs 2012’de Kütahya’da yapılan bir terör örgütü operasyonunda gözaltına alındı, tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme ile ‘yurt dışına çıkmama’ ve ‘belirli bir yeri terk etmeme’ kararı verilerek tahliye edildi. 2013’te Gezi Olayları sırasında tutuklanarak 109 gün cezaevinde yattı.”

Ancak, iki eğitimcinin avukatı Selçuk Kozağaçlı, her iki eğitimcinin adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri yayımlamıştı:

Kitapçıkta, DHKP-C’nin 1996 ve 2000 yıllarında düzenlediği ölüm orucu eylemleri, iki eğitimcinin ‘terörist’ olmasına kanıt olarak gösterildi.