İki eğitimciye ‘müdahale’ çağrısı yapan ‘aydın’, ailenin yüzüne telefonu kapatmış

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça’nın ailesi, kendilerine ‘akıl veren ve eğitimcilere müdahale çağrısı yapan bir aydın’ın telefonu yüzlerine kapattığını bildirdi.

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen Özakça, akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte başladığı açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı.

‘Bir aydın’a cevap

Semih Özakça’nın tutuklanmadan önce kullandığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, 111 ismin Gülmen’in ve Özakça’nın serbest bırakılması ve işlerine iade edilmesi talebiyle yayınlandığı ilan hatırlatıldı.

İmza metninden haberdar olan kişilerin bakanlık tehdidinden sonra da imza attığı vurgulanırken, “Öte yandan ‘Bırakın’ çağrıları yetmiyor, iktidara akıl verir gibi ‘zorla müdahale’ çağrısına varan açıklamalar yapılıyor” dendi.

Gülmen’in ve Özakça’nın yaşamasını en çok aileleri olarak kendilerinin istediği dile getirilen açıklamada, özetle şöyle dendi: “Dün annemle birlikte, evvelsi gün internette gördüğümüz zorla müdahale çağrısı yapan ‘aydın’ımızı üzüntülerimizi iletmek ve bu açıklamanın aslında neye denk düştüğünün anlatmak için aradık. Sözlerimizi dahi bitirmemize müsaade etmeden, telefonu yüzümüze kapattı. Çok hassas ya aydınımız! Eşinin, oğlunun 112 gündür eriyen bedenini izleyen iki kadından daha hassas! Nuriye ve Semih haklı, biliyor. Ama elinin taşın altına koymak da istemiyor. İktidara dönüp verin bunların işini demiyor, diyemiyor. Çünkü kolay olan ‘Nuriye ve Semih’e saldırın’ demek. Ailelere çağrı yapıp telefonu yüzümüze kapatan ‘aydın’a soruyoruz. Ölüm sınırına gelecek aşama sizin mi umrunuzda? Nuriye ve Semih’in bu aşamaya gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Açıklamanın tam metni şöyle: